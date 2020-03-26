Bozuk yollar tek tek yenileniyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi uzun zamandır ihmal edilen ve artık neredeyse kullanılamaz hale gelen şehir içi yolları yeniden ele alarak, yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Değirmenaltı Mahallesi’nde Fetih ve Açelya Sokak’ta çalışmaları tamamlayıp mahalle halkına yeni yollar sunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak yaptığı çalışmalarda Yavuz Mahallesi’nde Meltem Sokağı baştan aşağı yenilerken Bora Sokak’ta da yenileme çalışmalarına başladı. Meltem Sokak boyunca 698 metrekarelik kilit taşı döşeyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, sokağın kaldırımlarını da yeniledi. Yeni görüntüsü ile vatandaşların da beğenisini kazanan sokak hizmete açılarak hem araç hem de yaya trafiğini rahatlattı. Yavuz Mahallesi’nde çalışmalarına devam eden ekipler Bora Sokak’ta da 345.94 metrekarelik yol ve kaldırım yapım çalışmasına başladı.

Uzun yıllardır yol yapılmayan ve yolları neredeyse kullanılmaz hale gelen Yavuz Mahallesi’nde Lise ve Tintinpınar Caddesi ile başlayan yol çalışmaları kapsamında tüm sokaklarda yenileme çalışması yapılarak mahalle modern bir görünüme kavuşturulacak.

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