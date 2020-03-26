Ergene Belediyesi virüsten korumaya devam ediyor

Ergene Belediyesi ekipleri Sağlık Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışverişe gelen vatandaşların ateş ölçümlerini yapıp ellerine dezenfektan sıkarak, virüse karşı vatandaşları korumaya devam ediyor.

Ergene Belediyesi ilçe genelinde korona virüse karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Sağlık Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışverişe gelen vatandaşların belediye ekiplerince ateş ölçümleri yapılarak ellerine dezenfektan sıkıldı. Vatandaşlarını virüse karşı koruyan Ergene Belediyesi herkesin hijyen kurallarına uyması gerektiğini belirtti.



“Halkımızın sağlığı her şeyden önemli”

Ergene’de halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’de vatandaşlarımızın sağlığı ön planda tutarak korona virüse karşı önlemlerimizi devam ettiriyoruz. İlçemizde okullarımız, ibadethaneler, parklar, çöp konteynırları, otobüs durakları, belediye hizmet binalarımız, cadde ve sokaklarımız oluşturulan ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi ve bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ergene’de virüse karşı çok ciddi önlemler aldık. Halkımızın panik yapmasına gerek yok. Tüm vatandaşlarımız kişisel temizliğine ve hijyen kurallarına devam etmeli” dedi.

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