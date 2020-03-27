Aydoğdu SEM uzaktan eğitim döneminde de çocukların yanında

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi (SEM), korona virüs nedeniyle yaşanan olumsuz sürecin önüne geçmek için kolları sıvadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi, korona virüs nedeniyle yaşanan olumsuz sürecin önüne geçmek için kolları sıvadı. Salgın riski dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte çocukların süreçten olumsuz etkilenmemesi adına çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi, çocukların zamanı verimli ve eğlenceli geçirmeleri için bir dizi etkinlik hazırladı. Çocukların öncelikle EBA uzaktan eğitim sistemine adapte olabilmesi için bilgilendirmeler gerçekleştiren etkinlik merkezi görevlileri, yaşanan sorunların çözülmesi için de izlenecek yolları öğrenciler ile paylaştı.

Boş zamanlarında çocukları sosyal medya ve olumsuz haberlerden uzak tutmak için kitap okuma ve resim yapma gibi gelişim yönünden oldukça katkılı etkinlikler planlayan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi, aynı zamanda oluşabilecek kaygı ve korku gibi sorunların da önüne geçmek için velilere ve çocuklara psikolojik destek de sağlıyor.

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