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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediyeden, komşu belediyeye 24 bin lira 'çevre kirliliği' cezası

DHA

Belediyeden, komşu belediyeye 24 bin lira 'çevre kirliliği' cezası


Ruhan YALÇINNuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçe Belediyesi, kendi mahallesine gönderdiği çıkma parke taşları nedeniyle Süleymanpaşa Belediyesi'ne 24 bin TL çevre kirliliği cezası kesti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel, cezayı ahlaki bulmadığını belirterek, itiraz edeceklerini söyledi. CHP'li Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Yüksel'in siyasi rant çıkarmaya çalıştığını öne sürüp, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi. 
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ile turistik Şarköy ilçesi arasında 'parke taş krizi' yaşanıyor. Süleymanpaşa Belediyesi, Şarköy'ün kırsal Gölcük Mahallesi'nin yollarında kullanılması için iddiaya göre mahalle derneğinin talebi üzerine, çıkma parke taşlar gönderdi. Kamyonlarla götürülen taşlar mahalleye bırakıldı. Daha sonra kendi yönetimi altındaki mahalleye taşların bırakıldığını öğrenen Şarköy Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi'ne encümen kararıyla 24 bin TL 'çevre kirliliği' cezası uyguladı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel, Şarköy Belediyesi'nin yardımlarına karşılık kendilerine 24 bin TL para cezası kesmesine tepki gösterdi. Yüksel, Şarköy'e Muhtarlar Derneği üyelerinin daveti üzerine gittiğinde, mahalle muhtarı kendisinden yardım isteyince, kendilerinde bulunan çıkma taşlarını yardım amaçlı gönderdiklerini söyleyerek, "Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak elimizdeki taşların ancak bize yeteceğini ama daha önce temizleyip de çıkma taş diye tabir ettiğimiz depoladığımız, bu taşları genelde kırıp tekrardan yollarda kullanıyoruz. Temizlenmiş olanlardan size vereyim işinizi görecekse yapın dedik. Sonra arkadaşlarımız iki köye yanılmıyorsam bu kırık taşlardan gönderdiler. Orada yaşayan vatandaşlarımız da buradaki taşları tek tek yerlerine sermeye başladılar" dedi.
'ÇIKMA TAŞIN SİYASETİ Mİ OLUR?'
Taşları göndermelerinin ardından Şarköy Belediye encümeninden kendilerine köy başına 12'şer bin TL olmak toplam 24 bin TL'lik ceza geldiğini anlatan Yüksel, şunları söyledi:
"Ceza ne için? 'Süleymanpaşa Belediyesi molozlarını Şarköy sınırlarına, köylerine döküyor' diye ceza kesmişler. Halbuki çok iyi biliyorlar ki biz oradaki köylünün ihtiyacını karşılamak için Süleymanpaşa Belediyesi'nin atıl durumdaki taşlarını verdik. Oradaki köylü ninelerimiz, dedelerimiz kendi evinin önünün taşlarını sermeye başlamışlar, köyde pırıl pırıl olmuş. Bizim burada anlayamadığımız konu şuydu; neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz arkadaş. Biz bundan bir siyasi rant beklemedik, herhangi bir yerde böyle bir paylaşım yapmadık. Hani şöyle bir şey olur ben Şarköy'e taş gönderdim şunu yaptık, muhtarlar derneğine bunu yaptık desek bunu bir siyasi şov olarak kullanıldığı olsa derim ki haklı. Biz bunu kimseye de duyurmadık yani çıkma taşın siyaseti olur mu? Vatandaş talep etmiş, kendisi üstelik döşüyor senin üzerinden yük alıyor sen de yok diye benden istiyor bu konuyla ilgili 'Niye taş gönderdin?' diye ceza kesen bir zihniyet var karşımızda Allah hidayet versin dedik. Bu akıl alır gibi değil."
'CEZAYI AHLAKİ BULMUYORUM, İTİRAZ EDECEĞİZ'
Başkan Yüksel, cezanın iptali için İdari Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini belirterek, "Çünkü haksız yere kesilmiş bir ceza ve usulüne göre kesilmemiş. Köy başına 12 bin TL ceza kesilmiş, hem hizmet yapmıyorsunuz, dize kadar çamurun arasında insanları yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Bu konuyla ilgili elinden bir şey geldiği kadar yardımcı olmaya çalışan başka bir belediyeye 'Niye bunu yaptınız?' diye ceza kesiyorsunuz. Çok ahlaki görmüyorum açıkçası" dedi.
'ŞAKA YAPIYOR SANDIM MEĞER GERÇEKMİŞ'
Olayla ilgili Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'a bilgi verdiğini belirten Yüksel, "Ben şaka yapıyor zannettim, böyle bir şeyin cezası olur mu? Bir baktık ki şaka değilmiş yani gerçekten. Sonuçta 11 ilçemiz var, 11 ilçenin 11'i de 59 plaka taşıyor. Tekirdağ diyoruz yani ismi Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, Süleymanpaşa olmuş, Şarköy olmuş. Buradaki yaşayan insanlarımız da bizim insanlarımız eğer ki elinden bir şey gelmediyse gelene 'Allah razı olsun' de. Biz bu konu ile ilgili bunu siyasi bir ranta yönelik çalışma yapsaydık eyvallah derdim" diye konuştu.
VAR: BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA OLAN BİR YER, HOŞ DEĞİL
Şarköy ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Alpay Var ise, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in siyasi rant çıkarmaya çalıştığını iddia ederek, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi. Var, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Şov yapmak amacıyla tartışma yaratarak milletimizin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde kendisine oradan siyasi rant çıkarması bizleri çok üzmüştür. Hizmet ediyorum adı altında kendi bölgesi olmayan bölgeye çıkma taşları göndererek devlet ciddiyeti ve liyakatten uzak duruş sergilemiştir. Tabii bu taşlarla ilgili söylemek gerekirse, paylaştıkları resimlerde, paylaştıkları taşların döşenmediği yerleri paylaşmakla ve o taşların kişilerin tapulu arazilerindeki yolları, bizim hizmet etmemiz gereken yollar olarak göstermesi de hiç hoş olmamıştır. Ben halkımıza sesleniyorum. Süleymanpaşalı vatandaşlarımız saygıdan dolayı bu olayı da daha fazla uzatmak istemiyorum. Ceza kesilmesi konusunda konuşmak gerekirse, gelen ihbar üzerine kendi sorumluluk alanımıza kim olursa olsun istediği yere kamyonlarla hurda çıkma taşları izinsiz bir şekilde dökmesi, sorumlu müdürlerimiz tarafından tespit edip gerekli işlemi yapmışlardır."
'SÜLEYMANPAŞA HALKINA HİZMET ETMEYE DEVAM ETSİN'
Başkan Var, Yüksel'in bu konuda kendisini araması gerektiğini ifade ederek, "Eğer arkadaşımızın, mevkidaşımızın hizmet etmek gibi bir derdi varsa, mevkidaşını arayarak bunu yapması gerekir. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Tabii biz bu koltuklarda gelip geçici süre içinde buradayız, herkes bunu bilerek çalışmalı. Arkadaşıma da tavsiyem bu olacaktır. Gereken cevabı aldığımız sorumluluğu kimden aldığımızı unutmadan biz Şarköy halkına hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Kendisi de Süleymanpaşa halkına hizmetlerini devam ettirmesi gerekmektedir. Ben tekrar konumuz bu olduğu için üzüntülerimi belirtiyorum. Ülkemizin bir an önce şu koronavirüsten kurtulmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN-Nuri ÇAĞLAR
2020-03-27 09:46:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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