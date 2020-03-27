Tekirdağ'da asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ'da, koronavirüs salgınına ilişkin sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına ilişkin yapılan asılsız paylaşımlar üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Süleymanpaşa ilçesinde O.A., Malkara ilçesinde ise M.Ç.'nin sosyal medya hesaplarından koronavirüs salgınıyla ilgili asılsız paylaşım ve yorumlarda bulunduğunu belirledi. Polis, 2 kişiyi 'halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-03-27 18:21:52



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