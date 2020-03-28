Korona virüse karşı 3D yazıcıda siber maske üretiyorlar

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Tekirdağ’da bir okul Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere destek olmak amacıyla ücretsiz siber koruyucu maske üretimine başladı.

Tüm ülkede Korona virüs (Covid19) salgınına karşı çeşitli önlemler alınırken, Kapaklı Belediyesi Ortaokulu da 3D yazıcılarda siber koruyucu maske üretmeye başladı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, üretilen maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.

Henüz prototip aşamasında olan maskelerden günde 10 adet ürettiklerini belirten Kapaklı Belediyesi Ortaokulu Müdürü Suat Yüksel, sayıyı ilerleyen süreçte artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Tamamen okul tarafından hazırlanan kodlarla 3D yazıcılarda üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Okul Müdürü Yüksel, üretimde emeği olan öğretmenlere, okul aile birliğine ve Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

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