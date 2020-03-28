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Tekirdağ DSYB'den korona virüs çalışmalarını sıklaştırdı

İHA

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) korona virüs nedeniyle çalışmalarını sıklaştırdı.

Tekirdağ DSYB'den korona virüs çalışmalarını sıklaştırdı

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) korona virüs nedeniyle çalışmalarını sıklaştırdı.
Tekirdağ DSYB Başkanı Ergin Durgun, tarım ve hayvancılığın stratejik önemine değinerek korona virüs nedeniyle çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade etti. Durgun, “Hayvanları beslemede kullandıkları arpayı TMO çıkış fiyatının üzerine sadece KDV ve nakliye giderlerini ilave ederek kar yada komisyon almadan üyelerimize ulaştırıyor, böylece piyasadan aşağı fiyatlardan hayvan beslemede kullanılan arpayı üyelerimiz için temin ederek üretim maliyetlerini düşük tutmak için çalışıyoruz” dedi.
Durgun, güncel konularla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlarda üyelerimizin hayvanlarını besleme de kullandığı arpayı Tekirdağ DSYB olarak Tekirdağ TMO’dan teslim alarak üyelerimizin işletmelerine teslim ediyoruz. Üyelerimizin her koşul ve şartlarda yanındayız ve onlara hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Tekirdağ DSYB üyeleriyle birlikte gıda arzının sürekliliği için çalışıyor. Üyelerimizin hayvanlarını beslemede kullandıkları arpayı TMO çıkış fiyatının üzerine sadece KDV ve nakliye giderlerini ilave ederek kar yada komisyon almadan üyelerimize ulaştırıyor, böylece piyasadan aşağı fiyatlardan hayvan beslemede kullanılan arpayı üyelerimiz için temin ederek üretim maliyetlerini düşük tutmak için çalışıyoruz. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde gıda güvencesinin sağlanması için gıda arzının aksaklık olmadan, sekteye uğramadan sürekliliğin sağlanması için çalışıyoruz. Bununla birlikte üyelerimize verdiğimiz diğer tüm hizmetlerimizi de devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.
Durgun açıklamasının devamında, “Ayrıca üyelerimizde hayvancılık faaliyetlerini devam ettirerek hayvansal gıdalar olan et ve sütü üretmeye devam ediyorlar bir Alkışı da yetiştirici üyelerimiz hak ediyor. Daha önce de olduğu gibi evlerinde bir düğün olduğunda, cenaze olduğunda, bayram olduğunda, hastalık olduğunda nasıl evlerinde kalamadılarsa çalışmak zorunda kaldılarsa yine cefakâr yetiştiricilerimiz üyelerimiz korona virüs (covid 19) salgınının devam ettiği bu dönemde de para kazanıp kazanmadığını düşünmeden üretimlerini devam ettirdikleri için bir tebrik ve alkışı hak ediyorlar. Covid 19 salgını döneminde vatandaşlar marketlere akın ederek gıda raflarını boşaltmışlardır. Kimse tekstil ürünleri, elektronik eşyalar, inşaat malzemeleri, paraya, altına, gayrimenkule vs. hücum etmedi. Bu dönem bize tarımın, hayvancılığın ve gıdanın ne kadar hayati önem taşıyan ve stratejik bir konu olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Biz evde kalamayız çünkü ülkemiz için üretmek zorundayız! Sağlık çalışanlarımız nasıl özveriyle bu dönemde çalışıyorsa bizler de bu hassas dönemlerde özveriyle milletimizin gıda ihtiyacının karşılaması için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki gıda da sağlık ve ilaçlar kadar insan hayatı için önemlidir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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