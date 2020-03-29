Tekirdağ'da 2 işletmeye 'sahte dezenfektan' baskını: 5 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekirdağ'da 2 işletmeye 'sahte dezenfektan' baskını: 5 gözaltı

DHA

Tekirdağ'da 2 işletmeye 'sahte dezenfektan' baskını: 5 gözaltı


Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri, fırın olarak bilinen iş yeri ile fabrikada arama yaptı. İş yeri ile fabrikada üretilen 25 ton sahte dezenfektan, dolum yapılması için hazırlanan boş şişeler ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, üretim izni olmayıp, sahte ürün piyasaya süren firma ve iş yerlerine yönelik çalışma yaptı. Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde fırın olarak bilinen iş yeri ile fabrikada, sahte dezenfektan ürünleri üretildiği belirlendi. Jandarma ekipleri, vergi memurları, gümrük kaçakçılık ekipleri ve sağlık ekipleri ile birlikte baskın düzenledi. İş yeri ile fabrikada üretilen 25 ton sahte dezenfektan, 1500 litre satışa hazır sahte dezenfektan, dolum yapılması için hazırlanan 150 boş şişe, çok sayıda etiket ile sahte el jelleri ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, 5 kişi de gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN
2020-03-29 12:49:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Tekirdağ'da 2 işletmeye 'sahte dezenfektan' baskını: 5 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da 2 işletmeye 'sahte ...
Tekirdağ'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 ...
Meşhur Velimeşe bozası üreticisinden "Evinizde kalın" çağrısı Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği kaydedilen bozaya ilgi arttı
YEREL HABERLER Meşhur Velimeşe bozası üreticisinden "Evinizde kalın" ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ Annesinin öldürdüğü Şükran Nur'un babası En ağır şekilde cezalandırılsın
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ Annesinin öldürdüğü Şükran ...
Annesinin öldürdüğü Şükran Nur´un babası: En ağır şekilde cezalandırılsın
YEREL HABERLER Annesinin öldürdüğü Şükran Nur´un babası: En ağır ...
(Görüntülü) Tekirdağ'dan otobüsler son seferlerine çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'dan otobüsler son seferlerine ...
Tekirdağ'dan otobüsler son seferlerine çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan otobüsler son seferlerine çıktı
Tekirdağ DSYB'den korona virüs çalışmalarını sıklaştırdı
YEREL HABERLER Tekirdağ DSYB'den korona virüs çalışmalarını ...
Süleymanpaşa’da dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa’da dezenfekte çalışmaları sürüyor
Tekirdağ’da son seferler yola çıktı: Otogar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da son seferler yola çıktı: Otogar ...
Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş: Zorlu süreci el birliği ile atlatacağız”
YEREL HABERLER Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş: Zorlu ...
Tekirdağ'da pes dedirten olay
YEREL HABERLER Tekirdağ'da pes dedirten olay
Çöp ev temizlendi
YEREL HABERLER Çöp ev temizlendi
Çorlu’da asfaltlama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çorlu’da asfaltlama çalışmaları sürüyor
Korona virüse karşı 3D yazıcıda siber maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Korona virüse karşı 3D yazıcıda siber maske ...
Ergene’deki parklar yıkanıp temizleniyor
YEREL HABERLER Ergene’deki parklar yıkanıp temizleniyor
Çorlu’da yaş sebze ve meyveleri seçerek almak yasaklandı
YEREL HABERLER Çorlu’da yaş sebze ve meyveleri seçerek almak ...
Vefa Sosyal Destek Grubu için evlerinde maske ürettiler
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu için evlerinde maske ...
Ekmek dağıtımına çıkarken alev alev yandı
YEREL HABERLER Ekmek dağıtımına çıkarken alev alev yandı
İhtiyaçları için bir telefon yetiyor
YEREL HABERLER İhtiyaçları için bir telefon yetiyor
Muratlı'da lisede maske üretimi
YEREL HABERLER Muratlı'da lisede maske üretimi
Otomobil benzinliğe daldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil benzinliğe daldı: 2 yaralı
Tekirdağ’da asılsız “COVID19” paylaşımına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da asılsız “COVID19” paylaşımına 2 gözaltı
Tekirdağ'da asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X