Tekirdağ'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi gözaltında

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, bir fabrikanın çalışanlarında koronavirüs bulunduğu yönünde sosyal medyada paylaşımda bulunan E.G. ile asistanı G.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ulaş Karakolu ekipleri, bir fabrikada insan kaynakları müdürlüğü yapan E.G. ile asistanı G.G.'nin, sosyal medya hesaplarından başka bir fabrika çalışanlarında koronavirüs yayıldığı ve çok sayıda kişinin virüse yakalandığı yönünde asılsız paylaşımlarda bulunduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, E.G. ile asistanı G.G.'yi çalıştıkları fabrikada 'halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2020-03-29 12:51:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.