Şehre giren herkesin ateşi ölçülüyor

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ’a giriş yapan tüm araçlar mercek altına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin girişinde yolcuların ateşini ölçüp, uyarılarda bulunuyor.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamsında şehirlerarası otobüslere getirilen kısıtlamanın ardından çeşitli il ve ilçelerden Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine gelen tüm araçlar denetleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesi girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlerde yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor. Şehir içi yolcu minibüslerinde de yolcular arası oturma mesafesine yönelik denetimler yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.