En sakin dönemlerini geçiren Tekirdağ’ın sokakları havadan görüntülendi Polis ve jandarma evde kal çağrısı yaptı

'Çok ama çok özledim'

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ sokakları havadan görüntülendi. Polis ve jandarma sokaklarda evde kal anonsu yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle dünya genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya çalışılıyor. Virüsün daha geniş alanlara yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye geneli evde kal çağrısı yapılıyor. Bu kapsamda Tekirdağ’da sokaklardaki insan sayısı büyük oranda azaldı.

Korona virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla Tekirdağ’da alınan çeşitli önlem ve tedbirler çerçevesinde jandarma ve polis ekipleri de sokaklarda evde kal anonsu yapıyor.



Sokaklar havadan görüntülendi

Korona virüs nedeniyle Tekirdağlı vatandaşlar evde kal çağrısına uyarken, Süleymanpaşa sokakları daha önce görülmedik sessizlik ve sakinliğe büründü. Sessizliğe bürünen merkezi ilçe Süleymanpaşa’nın sokakları drone ile havadan görüntülendi.

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