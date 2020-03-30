Minik öğrenciden “evde kal” çağrısı

'Çok ama çok özledim'

Çerkezköy Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Tanem Ela Çetin, Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu. Salgın nedeniyle elinde eldiven ve maske ile şehrin çeşitli noktalarına kendi hazırladığı “Evde kal” yazılı kağıtlardan asan minik öğrenci bir de video hazırladı.

Eldiven ve maskesi ile tedbirlerini alarak Çerkezköylülere seslenen minik öğrenci, sosyal sorumluluğu güçlendirmek adına kağıtlar hazırladığını belirterek, “Tedbirlerimizi alarak bunları şehrin çeşitli yerlerine astık. Sizden ricam evde kalın. Evde kal Çerkezköy, evde kal Türkiye” diyerek seslendi.

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