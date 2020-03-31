Öğrencilerden afişlerle "evde kal" çağrısı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ilkokul öğrencileri, hazırladıkları ‘Evde kal Muratlı’ afişlerini evlerinin camlarına yapıştırarak farkındalık oluşturdu.

Muratlı'daki Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, ‘Evde kal Muratlı’ mottosu ile farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik gerçekleştirdi. Hazırladıkları ‘Evde kal Muratlı’ afişlerini evlerinin camlarına yapıştıran Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı öğrencilerinin Sınıf Öğretmeni Turgay Demircan, “Farkındalık oluşturmak adına yaptığımız bu etkinliği evimizin camlarına yapıştırarak, çocukların sadece kendilerinin evde olmadığını, tüm arkadaşlarının evde olduğunu bilmesini istedik. Ayrıca Muratlı halkına da evde kal, sağlıklı kal diyor, sağlıklı günler diliyoruz. Hayat eve sığar” ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitim gören öğrencilerin ‘Evde kal Muratlı’ etkinliği tam not aldı.

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