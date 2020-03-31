Trafik lambalarında "Evde Kal" mesajı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki trafik sinyalizasyon sistemine ‘Eve Git’ ve ‘Evde Kal’ yazıları yansıtıldı.

Sağlık Bakanlığının yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı ‘Evde kal’ çağrılarına bir yenisi daha eklendi. Muratlı'nın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yer alan trafik ışıklarında yeşil ışık yandığında ‘Eve Git’, kırmızı ışık yandığında ise ‘Evde Kal’ mesajları ile vatandaşlara ‘evde kal’ çağrısı yapıldı. Işıklarda bekleyen sürücüler ve yolcuların dikkatini çeken uyarı mesajları, vatandaşlarca da olumlu karşılandı.

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