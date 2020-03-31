Şarköy’de trafik kazası: 2 yaralı

Altın fiyatları ne kadar?

"Bazı şeyler asla değişmez"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ Şarköy’de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara Şarköy yolu üzeri gölet mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçe merkezi istikametine seyreden Burak Salıvermez yönetimindeki 34 VE 9941 plakalı otomobil, virajı alamadı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak, şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan yolcu, olay yerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.