Başkan Yüksel'den gençlere “Evde kal” çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Yüksel'den gençlere “Evde kal” çağrısı

İHA

Başkan Yüksel'den gençlere “Evde kal” çağrısı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, korona virüsünün yayılmasının önüne geçmek için evden çıkmamanın önemine vurgu yaparken özellikle gençleri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesaplarından Süleymanpaşalı gençlere seslenen Başkan Yüksel, “Sevgili Gençler! Biliyorum, virüs salgını dolayısıyla özgürlüğünüz kısıtlandı. İçinizden geldiği gibi gezip eğlenemiyor, arkadaşlarımızla bir araya gelemiyorsunuz. Evinizde geçirdiğiniz bu süreci, enerjinizi toplamak, eğitiminize odaklanmak ve gelecek planlarınızı şekillendirmek üzere bir fırsat olarak görüp değerlendirebilirsiniz. Özellikle evde kaldığımız bu süreçte en iyi arkadaş ve dost olarak kitapla dertleşmeli ve onunla hemhal olmalısınız. Şiir yazarak, edebiyata yönelip bu günlerin hikayelere dönüşmesini ve hayallerinizi zenginleştirmelisiniz. Kültürel anlamda gelişiminizi hızlandırabilirsiniz” dedi.
Yaşanan sürecin tamamlanması ve hastalığın tam anlamıyla atlatılmasının ardından bir dizi proje ve etkinliği gençlerle buluşturmayı planladıklarını belirten Başkan Yüksel, “Lütfen biraz daha sabredin. Yakın gelecekte, sizler için hayata geçireceğimiz bir dizi proje ve etkinlikte yeniden buluşacağız. Sizlerle kucaklaşmak, fikirlerinizi dinlemek ve heyecanlarınızı paylaşmak için biz de sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

“Tedbiri elden bırakmayın evlerinizden çıkmayın”
Sürecin bir an önce atlatılması açısından herkesin tedbir alması ve evlerinden çıkmaması gerektiğinin altını çizen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Tedbiri sakın elden bırakmayın! Toplumsal farkındalığımızın en üst düzeyde olma gereksinimine ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, evlerinizden çıkmayınız. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik ışığında mesaj var
YEREL HABERLER Trafik ışığında mesaj var
Kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmaları arttırılıp ek önlemler alındı
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmaları arttırılıp ...
Şarköy’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şarköy’de trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ’da 77 mahalleye dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 77 mahalleye dezenfektan dağıtıldı
Başkan Yüksel, maaşını başlatılan kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Yüksel, maaşını başlatılan kampanyaya ...
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Milletçe mücadele edilmesi gereken dönemdeyiz”
YEREL HABERLER Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Milletçe mücadele ...
Semt pazarlarında maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER Semt pazarlarında maske, eldiven ve dezenfektan ...
Şehit abisinden insanlık örneği: bulduğu altın kolyeyi zabıtaya teslim etti
YEREL HABERLER Şehit abisinden insanlık örneği: bulduğu altın ...
Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para ...
Korona Virüsüne karşı çalışmalar aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Korona Virüsüne karşı çalışmalar aralıksız sürüyor
Pazar ve marketlerde bilgilendirmeler yapıldı
YEREL HABERLER Pazar ve marketlerde bilgilendirmeler yapıldı
Tekirdağ'da sahil korona salgını nedeniyle yürüyüşe kapatıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sahil korona salgını nedeniyle yürüyüşe ...
Trafik lambalarında "Evde Kal" mesajı
YEREL HABERLER Trafik lambalarında "Evde Kal" mesajı
Öğrencilerden afişlerle "evde kal" çağrısı
YEREL HABERLER Öğrencilerden afişlerle "evde kal" çağrısı
PTT’den "sosyal mesafe" uyarısı
YEREL HABERLER PTT’den "sosyal mesafe" uyarısı
(Görüntülü) İstanbul karayolundaki güvenlik noktasında korona virüs önlemleri araç kuyruğu oluşturdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) İstanbul karayolundaki güvenlik ...
(Görüntülü) Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; ...
Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar
YEREL HABERLER Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye ...
13 kasa bira çalınmıştı, 2. şoku yaşadı İş yeri sahibi: “Sözün bittiği yerdeyiz”
YEREL HABERLER 13 kasa bira çalınmıştı, 2. şoku yaşadı İş yeri ...
Minik öğrenciden “evde kal” çağrısı
YEREL HABERLER Minik öğrenciden “evde kal” çağrısı
En sakin dönemlerini geçiren Tekirdağ’ın sokakları havadan görüntülendi Polis ve jandarma evde kal çağrısı yaptı
YEREL HABERLER En sakin dönemlerini geçiren Tekirdağ’ın sokakları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X