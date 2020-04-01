Başkan Yüksel'den gençlere “Evde kal” çağrısı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, korona virüsünün yayılmasının önüne geçmek için evden çıkmamanın önemine vurgu yaparken özellikle gençleri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesaplarından Süleymanpaşalı gençlere seslenen Başkan Yüksel, “Sevgili Gençler! Biliyorum, virüs salgını dolayısıyla özgürlüğünüz kısıtlandı. İçinizden geldiği gibi gezip eğlenemiyor, arkadaşlarımızla bir araya gelemiyorsunuz. Evinizde geçirdiğiniz bu süreci, enerjinizi toplamak, eğitiminize odaklanmak ve gelecek planlarınızı şekillendirmek üzere bir fırsat olarak görüp değerlendirebilirsiniz. Özellikle evde kaldığımız bu süreçte en iyi arkadaş ve dost olarak kitapla dertleşmeli ve onunla hemhal olmalısınız. Şiir yazarak, edebiyata yönelip bu günlerin hikayelere dönüşmesini ve hayallerinizi zenginleştirmelisiniz. Kültürel anlamda gelişiminizi hızlandırabilirsiniz” dedi.

Yaşanan sürecin tamamlanması ve hastalığın tam anlamıyla atlatılmasının ardından bir dizi proje ve etkinliği gençlerle buluşturmayı planladıklarını belirten Başkan Yüksel, “Lütfen biraz daha sabredin. Yakın gelecekte, sizler için hayata geçireceğimiz bir dizi proje ve etkinlikte yeniden buluşacağız. Sizlerle kucaklaşmak, fikirlerinizi dinlemek ve heyecanlarınızı paylaşmak için biz de sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.



“Tedbiri elden bırakmayın evlerinizden çıkmayın”

Sürecin bir an önce atlatılması açısından herkesin tedbir alması ve evlerinden çıkmaması gerektiğinin altını çizen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Tedbiri sakın elden bırakmayın! Toplumsal farkındalığımızın en üst düzeyde olma gereksinimine ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, evlerinizden çıkmayınız. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" diyerek sözlerini noktaladı.

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