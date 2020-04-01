ÇOSB, devlet hastanelerine solunum cihazı bağışladı

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (ÇOSB), Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine solunum cihazı bağışı yaptı.

ÇOSB Yönetim Kurulu, hastane başhekimliklerinin gelen talepleri doğrultusunda Çerkezköy Devlet Hastanesine 3 adet, Kapaklı Devlet Hastanesine de 2 adet solunum cihazı bağışında bulundu. ÇOSB’nin yaptığı bu katkı takdirle karşılanırken, ÇOSB yetkilileri ülkemizin en kısa sürede bu zor günleri geride bırakması temennisinde bulundu.

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