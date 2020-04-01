(Görüntülü) Tekirdağ' girişinde, 'yüksek ateş' kontrolü

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-Çanakkale karayolu üzerinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'yüksek ateş' kontrolü yaptı. Kontrollerde 37,5 ve üzerinde ateşi olanlar,sağlık ekiplerince ambulansta detaylı kontrolden geçirildi.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri İstanbul-Çanakkale karayolu üzerinde çift taraflı koronavis tedbirleri kapsamında sıkı kontroller yaptı. Araçlarda bulunanlara 'yüksek ateş' kontrolü yapılırken, ateşi yüksek çıkanlar sağlık ekiplerince ambulansta yeniden kontrol edildi. Araçlarda el dezenfektanı ve kolonya olup olmadığını kontrol eden jandarma, sürücü ve yolculara koronavirüsle mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Sürücü ve yolculara mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler, yeni tip koronavirüse karşı sıkı tedbirlerin ve kontrollerin devam edeceğini belirtti.Kontroller sırasında karayoluna araç kuyrukları oluştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ

2020-04-01 12:57:21



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