Korona virüse karşı mücadele için 10 bin eldiven, 10 bin maske bağışladılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Hyosung İstanbul Tekstil, korona virüs ile mücadeleye destek vermek için kamu kurumlarında kullanılmak üzere 10 bin adet maske ve 10 bin adet nitril eldiveni Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban’a teslim ettiler.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, bağış yapan firma yetkililerine teşekkür ederek, “Çin’de ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsünün etkisi Türkiye’de de her geçen gün daha çok artıyor. Zaman; sabretme, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme günüdür. Yaptığınız anlamlı bağış için teşekkür ediyorum. Maskelerin ve eldivenlerin biner adedi kamu kurumlarına ayrıldı ve 9 bin adedi Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne korona virüsüne karşı kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarına gönderilecek” dedi.

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