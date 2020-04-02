Pazara ateşleri ölçülerek alınıyorlar



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halk pazarına gelenlerin zabıta ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor.

Çorlu'da, bugün kurulan ve ilçenin en büyük sebze ile meyve pazarı olan Perşembe Pazarı'nda koronavirüs salgını nedeniyle önlemler artırıldı. Pazara giriş ve çıkışlar ayrı noktalardan sağlanırken, pazara gelenlerin ateşleri ölçülüyor. Esnaf, maske ve eldiven takarak önlem alırken, vatandaşların ürünleri seçmesine izin verilmiyor.

Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin üst düzeye çıkarıldığını belirterek, "Koronovirüs tedbirlerimizi aldık. Pazara bir giriş, birde çıkış kapısı yapıldı.Girişlerde sosyal mesafe ile giren herkesin ateş ölçümü yapılıyor. Pazarda şu anda 60 esnafımız tezgahlarını açtı. Burada alınması gereken tüm tedbirleri aldık. Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz. Mallarımızı seçtirmiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-04-02 13:35:33



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