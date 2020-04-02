Tekirdağ'da sağanak ve poyraz etkili oluyor



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da, sabah saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli poyraz ,hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz nedeniyle dev dalgalar oluşurken, feribot seferleri de yapılamıyor. Poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahili açığına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tankerin bekleyişi sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-04-02 14:05:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.