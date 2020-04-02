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TRAKYAKA Covid-19 ile mücadele programını ilan etti Program çerçevesinde proje hazırlayan ve başarılı bulunan katılımcılara 3 milyon TL toplam destek verilecek

İHA

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid19 virüsü ile mücadele etmek ve bu kapsamda çalışan kamu kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve KOBİ'lere destek olmak amacıyla Covid19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı'nı ilan etti. Programdan faydalanmak isteyenler başvurularını KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden 30.04.2020 saat 18.00'e kadar yapabilecek.

TRAKYAKA Covid-19 ile mücadele programını ilan etti Program çerçevesinde proje hazırlayan ve başarılı bulunan katılımcılara 3 milyon TL toplam destek verilecek

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid19 virüsü ile mücadele etmek ve bu kapsamda çalışan kamu kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve KOBİ’lere destek olmak amacıyla Covid19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı’nı ilan etti. Programdan faydalanmak isteyenler başvurularını KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden 30.04.2020 saat 18.00’e kadar yapabilecek.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Covid19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek vermek üzere “Covid19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Uygulama Çerçevesi” hazırlanarak uygulamaya sokuldu. Program çerçevesinde proje hazırlayan ve başarılı bulunan katılımcılara 3 milyon TL toplam destek verilecek. Proje başına asgari destek tutarı 100.000 TL, azami destek tutarı ise 400 bin olacak. Program hakkında bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi:
“Çin’in Vuhan şehrinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid19) hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline geldi, 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildi. Covid19 yüksek bulaşıcılığı, insan vücudunda kalıcı hasar bırakması, başta yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulanan bireyler olmak üzere insan sağlığı üzerinde hayati tehlikeye sebep olacak etkileri nedeniyle toplum sağlığı için acil müdahale edilmesi gereken bir tehdit haline geldi. Trakya Bölgesinin Yunanistan’a 2 sınır kapısına, Bulgaristan’a ise 3 sınır kapısına sahip olması ve ayrıca 15 milyon nüfusa ev sahipliği yapan ve yıllık 10 milyon turist ağırlayan İstanbul’a komşu olması virüsle mücadelede riskli bir bölge olmasına yol açtı. Bununla beraber ülkemizde şimdiye kadar alınan önleyici ve koruyucu tedbirlere rağmen Covid19 vak'alarının ve can kayıplarının artması bölge açısından da risk oluşturuyor. Bölgemiz 2017 TÜİK verilerine göre 5.536 adet toplam hastane yatağına, 2.943 toplam hekim sayısına sahiptir ve yüz bin kişi başına toplam hastane yatak sayısına (313 yatak/100.000 kişi) göre 26 bölge içerisinde 9. sırada yer alıyor ve Türkiye ortalamasının (279 yatak/100.000 kişi) üzerinde bulunuyor. Bölgemizin salgınla mücadelede insan kaynağını ve altyapısını, söz konusu sağlık altyapısı ve sağlık personeli, 3 üniversite ve deneyimli akademisyenleri ile bölgedeki kamu kurumları, STK’lar, özel firmalar ve yenilikçi startup’lar oluşturuyor. Bu kaynağın salgınla mücadele için seferber edilerek harekete geçirilmesinin bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda fark oluşturan, etkili sonuçları olacak. Trakya Kalkınma Ajansı, Covid19 programı ile Trakya Bölgesinin ve ülkemizin salgınla mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesini hedefliyor. Programın hayırlara vesile olmasını ve yaşadığımız sıkıntılara bir nebze olsun ilaç olmasını temenni ediyorum.”
Covid19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini hedefleyen Programın öncelikleri arasında virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi yer alıyor. Program kapsamında proje hazırlayacak olan kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az olamayacak ve %100’ünü aşamayacak; kar amacı güden işletmeler için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %50’sinden fazla olamayacak. Programın uygun başvuru sahipleri KOBİ’ler, mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri), diğer kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.), üniversite rektörlükleri ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar) olacak. Programdan faydalanmak isteyenler başvurularını KAYS üzerinden 30.04.2020 saat 18.00’e kadar yapabilecek, taahhütnamelerini ise 08.05.2020 saat 18.00’e kadar imzalı ve mühürlü/kaşeli bir şekilde taratarak eposta ile proje@trakyaka.org.tr adresine gönderecekler. Program hakkında ayrıntılı bilgiye ve program rehberine https://www.trakyaka.org.tr/tr/41144/Covid19ileMUCADELEveDAYANIKLILIKPROGRAMI adresinden ulaşabilirsiniz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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