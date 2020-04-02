Sağlık çalışanlarına kabinli tedbir Hastalarla temas sıfıra iniyor Sağlık çalışanlarını korona virüsten koruyacak kabin

Süleymanpaşa Belediyesinin korona virüs ile mücadele kapsamında yaptığı kabinler, olası virüs taşıyan hastalar ile sağlık çalışanlarının arasındaki teması sıfıra indirecek.

Daha önce sağlık çalışanları için maske üretimine başlayan Süleymanpaşa Belediyesi, atölyesinde tasarlanan son çalışmada sağlık görevlilerini koruyabilmek adına yapılan kabinler ile olası virüs taşıyan kişilerin sağlık çalışanlarıyla temasını sıfıra indirerek önemli bir adım atıyor. Hem evrak ve tahlil gibi işlerde çalışan görevliler hem de vatandaş ile ilk temas haline geçen sağlık çalışanları düşünülerek hazırlanan kabinler sayesinde temas tamamen ortadan kaldırılarak olası virüs yayılmasının önüne geçilebiliyor. Tekirdağ Devlet Hastanesine konulan kabinde yapılan işlemlerde hasta ile sağlık çalışanının temasının sıfıra indiği gözlendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü (Kovid19) ile mücadeleye aralıksız devam ederken, virüsün yayılmasının önüne geçmek için yaptığı farklı çalışmalarla dikkat çekiyor. Bir yandan kamu kurumlarının içlerini düzenli olarak dezenfekte ederek çalışanların sağlığını düşünen Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan da yollar, kaldırımlar, parklar, bahçeler, pazarlar, sağlık merkezleri giriş çıkışları gibi akla gelebilecek tüm dış mekanlarda ilaçlı su ile yıkama ve dezenfekte püskürtme ile tüm imkanlarını seferber ederek virüsle mücadelesini her geçen gün arttırıyor. Korona virüsü ile en çok karşılaşma riski olan sağlık çalışanlarını düşünerek yeni projeler üstünde yoğunlaşan Süleymanpaşa Belediyesi, projesinden malzemesine, yapımından kullanım alanlarına yerleştirilmesine kadar tüm çalışmaları kendi bünyesinde yapıyor.



“Atölyemizde üretip hastanelerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Tüm dünyayı etkisi altına alan bu illet ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımız tarafından alınan tedbirleri harfiyen uygulayıp hem şehrimiz hem de ülkemiz adına neler yapabileceğimizi her gün düşünüp tartışıyoruz. Bu noktada ortaya farklı çalışmalar çıkararak sürece katkı vermek istiyoruz. Sağlık kabinlerimiz de böyle bir düşüncenin eseri. Birkaç gün içinde kendi atölyemizde üretip hastanelerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



“Fark oluşturan çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Başkan Yüksel, şöyle devam etti: “Korona virüsü ortaya çıktığından beri sağlık çalışanlarımız bizler için neredeyse tüm zamanlarını çok büyük riskleri göz önüne alarak hastalarımızın iyileşmesi için harcıyorlar. Hastalıkla birebir temas halinde oldukları için de aslında en büyük riski sağlık çalışanlarımız taşıyor. Bu riski bir nebze olsun azaltabilmek adına yaptığımız sağlık kabini ve fark oluşturan çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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