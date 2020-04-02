Pazar yerine giriş çıkışlar kapatıldı, az sayıda kişi girebiliyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde zabıta ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında perşembe pazarına girişçıkışlar kapatılarak, belirli sayıda vatandaşın girip alışveriş yapması sağlandı.

Virüs tehlikesine karşı pazar yerinde kalabalığı önlemek amacıyla Malkara Belediyesi tarafından tedbirler uygulandı. Zabıta ekipleri tarafından perşembe pazarı giriş çıkışları demir bariyerle kapatılarak, vatandaşların girişi kontrollü sağlanıyor. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın alınacağı belirtildi.

Malkara Belediyesi zabıta ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında perşembe pazarına giriş çıkışlar kapatılarak, belirli sayıda vatandaşın girip alışveriş yapması sağlandı.

Virüs tehlikesine karşı pazar yerinde kalabalığı önlemek amacıyla Malkara Belediyesi tarafından tedbirler uygulandı. Zabıta ekipleri tarafından perşembe pazarı giriş çıkışları demir bariyerle kapatılarak, vatandaşların girişi kontrollü sağlanıyor.

Pazar yerine, esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın alınacağı belirtildi.

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