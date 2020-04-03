Tekirdağ'da, tarihi ahşap bina çıkan yangında kül oldu

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´da, metruk haldeki tarihi ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen tarihi bina, küle döndü. Binanın restorasyon programında olduğu öğrenildi.

Yangın, akşam saatlerinde Tekirdağ´ın merkez ilçesi Süleymanpaşa´ya bağlı GündoğduTurgut Mahallesi arasındaki Karlık Caddesi üzerinde bulunan tarihi ahşap binada çıktı. Metruk halde bulunan binadan duman yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı polis ekipleri de yangının çıktığı bölgeye gelerek, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla binada çıkan yangın söndürüldü. Küle dönen tarihi binanın restorasyon programına alındığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-04-02 23:40:26



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