Şarköy'de kar sürücülere zor anlar yaşattı

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde lapa lapa yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı.



Şarköy ilçesine bağlı Uluman Mahallesi civarında etkisini gösteren yoğun kar, Malkara yolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşattı. Gölcük Mahallesi sakini Deniz Karademir, “Nisan ayında güzel ve mutluluk verici bir kar yağışı var. Yolda bir çekici ilerlemekte zorluk çektiğini görüyoruz. Yola çıkan sürücülerin dikkatli olmasında fayda var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.