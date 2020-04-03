Kanalizasyon hattında larva ve kışlak ilaçlamaları yapılıyor

Ekiplerinin büyük bir bölümü korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarında görevlendirilen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediyenin sorumluluğundaki işlerin de aksamaması için var gücüyle çalışıyor.

Hayatın tekrar normale döndüğünde yaza hazır bir şehir oluşturmak isteyen Başkan Yüksel, yaz aylarının en büyük sorunu olan sinek ve zararlı böcekler ile etkili bir mücadele gerçekleştiriyor. Mart ayının başında başlanan ilaçlama çalışmaları larva ve kışlak mücadelesi ile devam ediyor. Şehrin kanalizasyon hattı geçen tüm yerleşim yerlerinde özellikle kışlaklara yönelik gerçekleşen çalışmada ekipler mazgallar ve logar kapaklarından ilaçlama yaparken zararlı kış böceklerinin ve yaz aylarından ortaya çıkacak yaz böceklerinin larvalarının yok olmasını sağlıyor. Dereler, sazlıklar, durgun su birikintileri, havuzlar, inşaat altlarında biriken sular ve kanallar ile larva üremesi muhtelif yerlerde de ilaçlama çalışmalarına devam eden Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmaları ile neredeyse sineksiz bir yaz geçirilmesi bekleniyor.

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