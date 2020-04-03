Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı (2)



'TAHTA BAŞINDA DERS ANLATMAMI ÖZLEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Evindeki yemek masasını okul tahtası olarak kullanmasının ders sırasında anlık bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten Melike Büyük Dinçer, "Ben çalışma masamda öğrencilerime ders anlatırken, öğrencilerim benim ders işleyişimdeki anlattığım konuyu tablo halinde görmek istedi. Tahta başında ders anlatmamı özlediklerini söylediler. Ben de o aklıma geldi ve 'tahta yoksa da buluruz' dedim. Hemen bilgisayarımı yere indirdim ve işte bu da tahtanız dedim. Önce hepimiz güldük. Ondan sonra da dersimize devam ettik. Öğrencilerim, 'öğretmenim bu bir masa dediler.' Hayır dedim, dikkatli bakın o bir yazı tahtası. Ondan sonra da ders işlemeye başladık. Onların gözünde o ışığı, o umudu gördükten sonra ben de çok mutlu oldum. Zaten bu dönemde, bu zor günlerde hepimizin kendi evindeki çocukları için, öğrencilerimiz için de onların gözlerindeki bir sevgi, bir umut görmek. Onu başardığımı düşünüyorum" diye konuştu.

'OKULDA BİRLİKTE OLMAYI ÖZLEDİK'

Öğrenci ve velileri ile görüşüp, zor süreçte destek vermeye çalıştığını söyleyen Dinçer, "Onlarla okulda birlikte olmayı özledim. Onların da birlikte olmayı özlediklerinden eminim. Derslerimin bir kısmını da onlara, birbirileriyle sohbet etmek için arıyorum. Enerjilerini atmakta güçlük çektiklerini düşünüyorum. Onları ilgili alanlarına yönlendirmeyi çalışıyorum. Ama öğretmenlerini özleme noktasında ben bütün öğretmen arkadaşlarımın onlarla iletişimi sürdürdüğünü görüyorum. Bizim okuldaki öğretmenlerimizin hepsi çok fedakardır. Bu süreçte öğrencilerinin yanında biz okul olarak uzaktan eğitimi öğrencilerimizle yakından ilgilenerek desteklerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Yemek masasını okul tahtasına çevirip ders işlediği fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasının ardından birçok kişinin arayıp tebrik ettiğini söyleyen Dinçer, "Hepimiz bu ekibin bir parçası olarak üzerimize düşeni yapacağız inşallah" dedi.Mehmet YİRUNŞaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ

2020-04-03 14:18:45



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