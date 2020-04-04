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Tekirdağ´a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlandı

DHA

Tekirdağ´a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlandı


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYARMurat YAYIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından Tekirdağ´da yasak gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ´a bugün saat 00.00´dan itibaren özel araçlarla  giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başladı. Tekirdağ´ın en önemli giriş noktası olan İstanbul yönündeki Marmara Ereğlisi ilçesi girişi ile Edirne, Çanakkale yönündeki Malkara ilçesi girişlerinde oluşturulan uygulama noktasında görevli güvenlik görevlileri saat 00.00´a kadar il dışından seyahat izin belgesi olan ve ikametgah adresi Tekirdağ olan sürücülerin kente girişine izin verdi. Saat 00.00´dan sonra araçların kente giriş ve çıkışlarına izin verilmedi.
Tekirdağ´a girmek için yasak başlamadan önce gelen vatandaşlara, sağlık ekipleri tarafından ateş ölçümü yapıldı. Gerekli prosedürleri yerine getirenlerin geçişine izin verilirken, getirmeyenler ise geri çevrildi.
Malkara ilçesinde kurulan uygulama noktasında bazı vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların yerinde olduğunu belirterek, kararlara uyacaklarını dile getirdi. Bazı sürücüler ise alınan karardan haberleri olmadığını ifade ederek, ilk kez güvenlik güçlerinden duyduklarını dile getirdi. Yasaktan haberi olmayan sürücüleri, alınan kararı güvenlik ekipleri anlattı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Murat YAYIN
2020-04-04 02:11:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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