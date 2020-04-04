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Kamu binalarına dezenfektan tünelleri kuruldu

DHA

Kamu binalarına dezenfektan tünelleri kuruldu


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık, belediye ve hastane binasının girişlerine dezenfeksiyon tünelleri kuruldu.
Marmara Ereğlisi ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Kaymakamlık, belediye ve devlet hastanesi girişlerine dezenfeksiyon tünelleri kuruldu. Vatandaşlar bu tünellerden geçirildikten sonra içeri alınıyor. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, belediye olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler aldıklarını belirterek, "Belediye olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında maske yapımına başladık. Dezenfekte sistemi kurduk. Belediyemize, hastanemize, kaymakamlık binamıza tünellerimiz var. İlaçlamalarımız devam ediyor. Tüm cadde ve sokaklar dezenfekte edilmeye devam ediyor. Tüm milletimize geçmiş olsun diliyoruz" dedi.
'HASTANE OLARAK TEDBİRLER ALDIK'
Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi Başhekimi Berat Özdemir, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanede tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Özdemir, "Özellikle çalışanlarımızın ve halkımızın güvenliği için birtakım önlemler aldık. Bunlardan bir tanesi dezenfektan tüneli. Buradan geçen hastalarımızı aynı zamanda kendi ürettiğimiz cerrahi maskeleri de veriyoruz. Böylelikle damlacık yoluyla bulaştığını bildiğimiz hastalıktan maksimum düzeyde korunmaya çalışıyoruz. Alınması gereken en büyük tedbir kişilerin kendi izolasyonudur. Evde kalmalıdırlar. Sosyal mesafeyi korumalılar. Mümkün olduğunca kendi ortamında bulunarak arkadaşlarından, eşinden biraz uzak durarak bulaşmayı düşürebilmektir" diye konuştu.
OTELİ TAHSİS ETTİ
İlçedeki otel ise sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Otelin Genel Müdürü Serkan Aldemir, "Hayat kurtarmak için büyük bir risk ve özveriyle çalışan sağlık personelinin çabalarını görmezden gelemeyiz. Onların ve ailelerinin sağlığını korumak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz de bu kapsamda otelimizi bağlamda otelimizi sağlık çalışanlarımıza açtık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR
2020-04-04 08:54:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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