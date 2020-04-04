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Dezenfekte çalışmalarında durmak yok

İHA

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Korona virüsüne karşı yürüttüğü dezenfekte çalışmalarına bünyesine kattığı yeni ekipmanlar ile daha güçlü bir şekilde devam ediyor.

Dezenfekte çalışmalarında durmak yok

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Korona virüsüne karşı yürüttüğü dezenfekte çalışmalarına bünyesine kattığı yeni ekipmanlar ile daha güçlü bir şekilde devam ediyor.
Virüs ile mücadele kapsamında gece gündüz demeden çalışan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri şehrin ana caddeleri başta olmak üzere ara sokaklar da dahil olmak üzere tüm mahallelerde dezenfekte çalışması yapıyor. Bünyesine kattığı 12 enjektörlü 3 bin litre kapasiteli 50 bar basınç ile 360 derece püskürtmeli yeni dezenfekte makinesi ile insan gücüne oranla çok güçlü bir sistem ile çalışmaları arttıran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 24 saat şehrin dezenfekte edilmesi için uğraş veriyor. Ayrıca makine parkındaki ilgili tüm araçları da dezenfekte çalışmaları kapsamında sahaya süren Süleymanpaşa Belediyesi, virüsle mücadelede tüm imkanlarını kullanıyor.
Kırsal mahallelerde ek dezenfekte çalışmaları başladı
Tüm kırsal mahalle muhtarlarına gönderilen dezenfekte malzemesi ile muhtarlar da Korona Virüsüne mücadeleye dahil olurken tarla ilaçlama ekipmanları ile kendi mahallelerinde ekstra dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Dezenfekte malzemesinin yanı sıra maske ve koruyucu kıyafetler de kırsal mahalle muhtarlarına ulaştırılırken olası virüs tehdidine karşı adeta seferberlik ilan edildi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel virüse karşı önlemlerin en üst düzeyde sürdürüldüğünü ifade ederek bu süreçten el birliği ile çalışarak çıkabileceğimizi ifade etti. Başkan Yüksel, “Biz ki tarih boyunca onlarca zorlukla, yoklukla, hastalıkla sınanmış bir milletiz. Hepsinden birlik olarak, kimseye el açmayarak, minnet etmeyerek kendi kendimize yeterek kurtulup varlığımızı sürdürdük. Yine biz bize yeteceğiz. El birliği ile çalışıp tedbirlerimizi alarak Korona Virüsü’nden de en az hasarla kurtulacağız. Bu noktada muhtarlarımız ile Süleymanpaşa Belediyemizin yaptığı çalışmalara ek olarak dezenfekte çalışması gerçekleştirmeye başladık. Merkez mahallelerimizde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de halkımızı salgından korumak için mücadele ediyoruz” dedi.
Dezenfekte çalışmalarının kendi başına çok etkisi olmayacağının da altını çizen Başkan Yüksel; “Unutmamak gerekir ki; yapılan bu çalışma önlem amaçlıdır. Tüm imkanlarımız ile şehrimizde önlemlerimizi en üst seviyede almaya çalışıyoruz. Ancak vatandaşlarımız da kendi tedbirlerini mutlaka almak zorunda. Evden çıkmamak, kişisel hijyene önem vermek gibi başlıca şeyler, içinde bulunduğumuz süreçte hayat kurtarıcı olarak gözükmektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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