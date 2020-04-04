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İstanbul’dan Trakya’ya açılan tüm yollar kapalı İstanbul’dan Trakya’ya gitmek mümkün değil Trakya seyahatine Tekirdağ engeli

İHA

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanması üzerine Tekirdağ ile bağlantısı olan İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli illerine olan tüm çıkış ve girişler mercek altına alındı. Bu kapsamda Tekirdağ'dan Trakya'ya açılmak mümkün değil.

İstanbul’dan Trakya’ya açılan tüm yollar kapalı İstanbul’dan Trakya’ya gitmek mümkün değil Trakya seyahatine Tekirdağ engeli

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanması üzerine Tekirdağ ile bağlantısı olan İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli illerine olan tüm çıkış ve girişler mercek altına alındı. Bu kapsamda Tekirdağ’dan Trakya’ya açılmak mümkün değil.
Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan son kararlar doğrultusunda gece yarısından itibaren Tekirdağ’ı çevre illere bağlayan tüm güzergahlar araç trafiğine kapatıldı. İçişleri Bakanlığının ''Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlamasına ilişkin son genelgesinin 1. Maddesinde yer alan “Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır” talimatı üzerine Tekirdağ ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve İstanbul arasındaki bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapandı.

Trakya’ya Tekirdağ engeli
Sınırlama çerçevesinde İstanbul ile Tekirdağ arasında bulunan Çerkezköy , Çorlu ve Marmaraereğilisi ilçelerinde, Tekirdağ ile Kırklareli arasında bulunan ÇorluLüleburgaz, Saray ile Vize, Muratlı İle Lüleburgaz, Malkara ve Şarköy İlçesinden Edirne ile Çanakkale’ye giden karayolu ve bütün bağlantı İstanbulTekirdağ girişinde de sıkı tedbirler uygulanıyor. Çorlu İlçesinde polis ve jandarma ekipleri genelge çerçevesinde yolda yaptıkları denetimlerde izin belgesi olmayan sürücüleri geri çeviriyorlar. İzin belgesi olan sürücülerin ise gerekli ateş ölçümleri yapıldıktan sonra geçişlerine izin veriliyor. Sınırlamanın Tekirdağ’ı da kapsamına alması nedeniyle İstanbul’dan Tekirdağ üzerinden Edirne, Çanakkale ve Kırklareli’ye geçmek mümkün değil.
Denetimler devam ederken, yalnızca fabrika servis araçları, lojistik araçları ve benzeri ile seyahat izin belgesi olan araçlar geçiş yaparken, diğer araçlar il sınırından geri çevriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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