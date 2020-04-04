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Tekirdağ'a yürüyerek girdiler

DHA

Tekirdağ'a yürüyerek girdiler


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ), (DHA)KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle girişçıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ girişlerinde araçların geçişine izin verilmezken, seyahat izin belgesi olanlar ise yürüyerek giriş yaptı.
Tekirdağ'da, saat 00.00'dan itibaren özel araçlarla giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlamasının ardından il girişinde jandarma ve polisin uygulaması sürüyor. Jandarma ve polis ekipleri, sürücü ve yolculara izin belgesi sorup, izin belgesi olmayan sürücüleri ise geri çeviriyor.
BARİYERLERLE KAPATILDI
Tekirdağ'ın İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde jandarma, İstanbul'a çıkan tüm ara yolları bariyer ile kapattı. Jandarma ekiplerinin kapattığı bariyeri açıp geçen sürücülere ise polis ve jandarma tarafından cezai işlem yapıldı. Büyük araçların dönmesi için ise orta bariyer söküldü, burada karayolları ekipleri tarafından çalışma yapıldı.
YÜRÜYEREK GİRDİLER
Kontrol noktasına araçla gelen bir grup aracın geçişine izin verilmedi. Araçlardan inenler ise yürüyerek kontrol noktasına geldi. Burada güvenlik güçlerinin kontrol ettiği yayalardan izin belgesi olanların kente girişine izin verildi. Yanında kızı bulunan bir kişi ise 3 kilometre mesafede bulunan aracına yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
TEM KAPALI
TEM otoyolunun Çorlu gişeler mevkiinde de araçların giriş ve çıkışları polis ekiplerince yapılıyor. İzin belgesi olmayan sürücüler, geri çevreliyor, belgeleri olanların ise geçişleri sağlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2020-04-04 15:15:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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