Tekirdağ Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekirdağ Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor

DHA

Tekirdağ Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Gençlik Merkezi'nde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretimine başladı.
Tekirdağ Gençlik Merkezi, koronavirüs ile mücadelede büyük emek harcayan sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretmeye başladı. Müdüründen, personeline seferber olan merkezde 8 bin yüz siperliği üretilmesi hedefleniyor. Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı, her hafta yapımı tamamlanan siperlikleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini belirterek, "Dünyada yaygınlaşmakta olan koronavirüs salgınında en büyük sıkıntıyı çalışan sağlıkçılarımız çekmektedir. Biz de sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla merkezlerimizde siperlik üretimine geçtik. Ürettiğimiz siperleri haftalık olarak İl Sağlık Müdürlüğümüze verip sağlık çalışanlarına verilmesini sağlayacağız. Biz şu anda aylık 8 bin tane üretmeyi hedefliyoruz. İhtiyaca göre çalışmaya devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-04-04 15:16:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
YEREL HABERLER Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
(Görüntülü) Tekirdağ Gençlik Merkezi, sağlık çalışanlarına maske üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ Gençlik Merkezi, sağlık ...
İstanbul’dan Trakya’ya açılan tüm yollar kapalı İstanbul’dan Trakya’ya gitmek mümkün değil Trakya seyahatine Tekirdağ engeli
YEREL HABERLER İstanbul’dan Trakya’ya açılan tüm yollar ...
(Görüntülü) Parkta oturanları zabıta anonsla uyardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Parkta oturanları zabıta anonsla uyardı
Cezaevi kampüsündeki üst düzey Covid tedbirleri görüntülendi Cezaevine yeni girenler 14 gün karantina koğuşlarında kalıyor Cezaevine eldivensiz maskesiz giriş yok
YEREL HABERLER Cezaevi kampüsündeki üst düzey Covid tedbirleri ...
İnsanlar eve çekilince ormanda daha fazla görülmeye başladılar
YEREL HABERLER İnsanlar eve çekilince ormanda daha fazla görülmeye ...
(Görüntülü) Tekirdağ'a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlandı - 2 (MALKARA)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya ...
(Görüntülü) Tekirdağ'a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlandı - 1 (ÇORLU)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya ...
Dezenfekte çalışmalarında durmak yok
YEREL HABERLER Dezenfekte çalışmalarında durmak yok
TREDAŞ’TA enerji taleplerinde yeni düzenleme
YEREL HABERLER TREDAŞ’TA enerji taleplerinde yeni düzenleme
Kamu binalarına dezenfektan tünelleri kuruldu
YEREL HABERLER Kamu binalarına dezenfektan tünelleri kuruldu
Tekirdağ'a giriş-çıkışlar yasaklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'a giriş-çıkışlar yasaklandı
Jandarma ve polis Tekirdağ sınırını tuttu, araçlar geri gönderiliyor
YEREL HABERLER Jandarma ve polis Tekirdağ sınırını tuttu, araçlar ...
Tekirdağ´a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Tekirdağ´a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlandı
Tekirdağ’da "Başka ülkede yaşayamam" dedirten fotoğraf
YEREL HABERLER Tekirdağ’da "Başka ülkede yaşayamam" dedirten ...
Çiftlikten 3 büyükbaş hayvanı çalıp kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Çiftlikten 3 büyükbaş hayvanı çalıp kayıplara ...
Karantinadaki Mehmet Amca torunları ile böyle görüştü
YEREL HABERLER Karantinadaki Mehmet Amca torunları ile böyle görüştü
İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak kolilere son tüketim tarihi geçmiş ürün yerleştirdiler
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak kolilere son tüketim ...
En fedakar öğretmen: Yemek masasını tahtaya çevirip ders anlattı
YEREL HABERLER En fedakar öğretmen: Yemek masasını tahtaya çevirip ...
Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı (2)
YEREL HABERLER Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ...
(Görüntülü) Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yemek masasını okul tahtası yaparak ...
(Görüntülü) Tekirdağ'da sahte etil alkol üretenlere operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da sahte etil alkol üretenlere ...
(Covid-19) fırsatçılarına büyük darbe: Tam 12 buçuk ton ele geçirildi Aralarında kargo görevlisi ve kimyagerin de bulunduğu toplamda 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER (Covid-19) fırsatçılarına büyük darbe: Tam 12 buçuk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X