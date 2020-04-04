Tekirdağ'da toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ İl Pandemi Kurulu, ilçeler ve mahalleler arası yapılan toplu ulaşımın, pazar alışverişinin olduğu günler haricinde 15 gün süreyle durdurulmasına karar verdi.

Tekirdağ Valiliği, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu tarafından, koronavirüs salgınını engelleyerek, vatandaşların hayatını korumaya yönelik Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıkların talimatları doğrultusunda yeni kararlar alındığını açıkladı.

Bu kapsamda Tekirdağ il sınırlarından kara, hava, deniz ve demiryolu ile yapılacak tüm giriş, çıkışlar 15 günlük bir süre için geçici olarak durduruldu. Geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları Tekirdağ'da zorunlu dinlenme süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacak. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahipleri, ikamet ve iş yerlerinin farklı illerde bulunması durumu, iller arasındaki giriş, çıkışları bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ve mülki idare amirlerinin yazılı izni ile yapılabilecek.

Tekirdağ il genelinde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklandı. Doktor raporu ile tedavi amaçlı seyahat etmek zorunda olanlar, birinci derecede yakını vefat edenler, birinci derecede ağır hastası olanlar, üretim yapan iş yerlerinde 20-65 yaş arası çalışanlar, tarımsal amaçlı üretim, ticaret ve faaliyet yapanlar hariç ilçeler ve mahalleler arası toplu ulaşım pazar alışverişinin olduğu günler haricinde 15 gün süreyle durduruldu.

Pazar yeri, market ve toplu olarak veya bireysel çalışılan iş yerleri ile toplu taşıma araçlarına vatandaşlar ve çalışanlar maske ile girecek. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar, iş yerlerinde tezgahtarlar, toplu taşıma araçlarında şoförler için de geçerli olacak. İlçelerde meydanlarda sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek.

Askeriyede celp ve terhis dönemleri, hastane sevk ve taburcu işlemleri, cezaevi mahkum kabul ve tahliyeleri, inşaat, şantiye ve yatırım alanları ile taş, kum ocağı, kömür ocağında çalışanların durumları, limanlara yanaşan başta kılavuzluk hizmeti veren kaptan ve diğer çalışanların durumları gerekli kurumlarla görüşülerek iş birliği yapılarak planlanacak.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-04-04 16:27:19



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