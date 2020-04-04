Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana takıldı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKIRDAĞ'da, koranavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarının ardından, mesire yerleri ve piknikçilerin uğrak yerlerine gelen yaban hayvanları, fotokapanlarla görüntülendi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün hayvan popülasyonunun izlenmesi için kurduğu fotokapanlara yaban hayvanları takıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle, ülke genelinde 'evde kal' çağrısı yapılması üzerine insanların uğrak yeri mesire alanları ve ağaçlık bölgelerde yaban hayatının canlanması fotokapanlar ile görüntülendi. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce hayvan popülasyonunun izlenmesi için kurulan fotokapanlara, geçtiğimiz aylara oranla daha fazla hayvanın yansıdığı görüldü. Ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara çok sayıda domuz grubu, tilki ve karaca takıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-04-04 16:28:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.