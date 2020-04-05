Polis ile jandarmadan izin belgesi kontrolü ve maske uyarısı



Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında girişçıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'ın girişlerinde, sürücü geçişine izin verilmezken, izin belgesi olmayanlar geri gönderildi. Maskesi olmayan sürücüler de polis ve jandarma tarafından uyarıldı.

Tekirdağ'ın İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde jandarma ekipleri, İstanbul'dan gelen ve İstanbul'a giden sürücüleri tek tek durduruyor. İzin belgesi olmayanların geçişlerine izin verilmezken, durdurulan araçlardakilerin de sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Seyahat belgesi olanlara izin verilirken, izin belgesi olmayanlar ise geri gönderiliyor. Jandarma ve polis ekipleri, durdukları araçlardakilere maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bölgede trafiğin ise olmadığı gözlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN

2020-04-05 16:26:30



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