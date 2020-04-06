Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli esen fırtınada ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı noktalarında kaldırım kenarında bulunan ağaçlar devrilirken, bazı iş yerlerinde ise camlar kırıldı. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sokaklarda olmaması olası bir faciayı önledi.

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