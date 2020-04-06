Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'da, saatte 80 kilometre hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar, sahilleri sular altında bıraktı. Fırtına nedeniyle Marmara Denizi açıklarında bekleyen yabancı bandrollü onlarca kuru yük gemisi ve tanker, demir atmak zorunda kaldı. Tekirdağ'da, sabah saatlerinde hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metre yüksekliğe ulaşan dev dalgalar, sahilleri sular altında bıraktı. Saatte hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden olurken, Marmara Denizi açıklarında bulunan onlarca yük gemisi ve tanker ise rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek, demir atmak zorunda kaldı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-04-06 16:23:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.