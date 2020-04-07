Fırtına eğitim uçağını ters döndürdü

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar, Çorlu Atatürk Havalimanı´nda park halinde bulunan eğitim uçağını ters döndürdü.<br>Tekirdağ ve çevresinde 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı 9 derece olan ilçede, hızı saatte zaman zaman 90 kilometreye çıkan rüzgar, Çorlu Atatürk Havalimanı´nda park halinde bulunan eğitim uçağını yaklaşık 10 metre sürükleyerek, ters döndürdü. Uçağın devrilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Uçak yapılacak hasar tespitinin ardından kaldırılacak.<br>Şiddetli rüzgar ayrıca yol kenarlarında bulunan tabelalar ile ağaçları devirip, bazı binaların çatılarını uçurdu. Sokaklarda bulunan çöp konteynerleri fırtına nedeniyle sürüklendi.<br>Meteoroloji yetkilileri fırtınanın gün boyu devam edeceğini bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-04-07 11:53:12<br>
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