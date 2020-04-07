(Görüntülü) Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturuldu

DHA

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında 100 dijital sınıf oluşturularak uzaktan eğitime başlandı. Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitim öğretim sürecine Üniversite bünyesinde 100 dijital sınıf kurularak uzaktan eğitim ile eş zamanlı olarak başlandığını söyledi. '5 BİN ÖĞRENCİ SİSTEME GİRİŞ YAPABİLECEK' Namık Kemal Üniversitesinde ki tüm derslerin canlı yayın ortamında işlendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu...

(Görüntülü) Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturuldu

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında 100 dijital sınıf oluşturularak uzaktan eğitime başlandı.<br>Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitim öğretim sürecine Üniversite bünyesinde 100 dijital sınıf kurularak uzaktan eğitim ile eş zamanlı olarak başlandığını söyledi.<br>'5 BİN ÖĞRENCİ SİSTEME GİRİŞ YAPABİLECEK'<br>Namık Kemal Üniversitesinde ki tüm derslerin canlı yayın ortamında işlendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu aşamada Eğitim, Öğretim faaliyetlerimizin de bir anlamda devam etmesi gerekiyor. Öğrenciler bizim velinimetimiz. Sayın YÖK Başkanımızın talimatları doğrultusunda uzaktan eğitime geçeceğiz derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bilgisi verildikten sonra bizlerde arkadaşlarımızla birlikte hemen çalışmalarımıza hız verdik. 23 Mart tarihinden itibaren öğrencilerimize duyurularımızı yaptık senkron ve asenkron olarak ilk önce derslerimizi vermeye başladık. Bir geçiş aşamasıydı bu, senkron ve asenkron ne demek, canlı olarak eğer dersleri verebiliyorsanız karşılıklı anlatım şeklinde verebiliyorsunuz bu senkron oluyor. Ama asenkron da video yükleme vesaire şeklinde de vermeniz mümkün. Başlangıç sürecini bu şekilde gerçekleştirdik ama 3 Nisan Cuma gününden itibaren alt yapımızda ki eksiklikleri de giderdikten sonra öğrencilerimize duyurularımızı yaptık şuanda Üniversite bünyemizde oluşturduğumuz 100 sanal sınıf mevcut ve anlık 5 bin öğrenci sisteme giriş yapabiliyor ve derslerimiz canlı olarak yapılmaktadır, uzaktan eğitimle verilmektedir" dedi.<br>'SANKİ SINIFTAYMIŞ GİBİ İNTERAKTİF EĞİTİM'<br>Kurulan bu sistemin interaktif bir ders ortamında olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "Bu canlı yayınlarda video paylaşımı, ders notu paylaşımı, tahta kullanımı, bilgi paylaşımı ve özellikle de en önemli konulardan bir tanesi anlık olarak ders esnasında öğrencinin hocasıyla soru alışverişine girmesi, interaktif olarak soruyu sorabiliyor hocası da anlık olarak cevabını verebiliyor. Bu şekilde derslerimizin eğitimine başladık. Bu nedenle de gururluyuz üniversitemiz öncü kurumlar arasında yer aldı hızla bu uzaktan eğitim konusunu gerçekleştirdiği için ben Rektör yardımcılarıma, daire başkanlarıma Uzaktan Eğitim Merkez Müdürümüze, Bilgi işlem daire başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu esnada eğitim öğretimin bir kez daha altını çizerek aksamadan devam etmesi öğrencilerimiz açısından son derece önemliydi. Bunu da gerçekleştirdiğimiz için öncü kurumlar arasında yer aldığımız için son derece mutluyuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ <br>2020-04-07 15:40:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Namık Kemal Üniversitesi'nde interaktif uzaktan eğitim başladı
YEREL HABERLER Namık Kemal Üniversitesi'nde interaktif uzaktan ...
(Görüntülü) Şiddetli rüzgar eğitim uçağını devirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şiddetli rüzgar eğitim uçağını devirdi
Marmara Denizi´nde fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Marmara Denizi´nde fırtına etkili oldu
Fırtına eğitim uçağını ters döndürdü
YEREL HABERLER Fırtına eğitim uçağını ters döndürdü
(Görüntülü) SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÖZEL SEDYE ÜRETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ, SAĞLIK ...
Sağlıkçılar için hayati önem taşıyordu dağıtılmaya başlandı Bu kabinler sayesinde sağlıkçılar daha rahat çalışacak
YEREL HABERLER Sağlıkçılar için hayati önem taşıyordu dağıtılmaya ...
Süleymanpaşa Belediyesi, sağlık çalışanları için özel sedye üretti
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesi, sağlık çalışanları için özel ...
Yoldan çıkan süt tankeri şarampole düştü
YEREL HABERLER Yoldan çıkan süt tankeri şarampole düştü
Polisten 4 yaşındaki Rıdvan’a doğum günü sürprizi Ailesi polisten pasta istedi, 4 yaşındaki Rıdvan’ın doğum günü pastasını polisler getirdi
YEREL HABERLER Polisten 4 yaşındaki Rıdvan’a doğum günü ...
(Görüntülü) Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çok sayıda ...
Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir ...
Tekirdağ’da 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı
YEREL HABERLER Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı
(Görüntülü) Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili oldu
Tekirdağ’da fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar; minarenin külahı sökülüp, asılı kaldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da şiddetli rüzgar; minarenin külahı ...
Fırtına nedeniyle Marmara’da dev dalgalar: Demir korkuluklar kırıldı Sahil suyla dolup taştı
YEREL HABERLER Fırtına nedeniyle Marmara’da dev dalgalar: Demir ...
Tekirdağ’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü
Aküsü patlayan kamyonet alev aldı
YEREL HABERLER Aküsü patlayan kamyonet alev aldı
Tekirdağ’da şiddetli fırtına cami minaresini yıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da şiddetli fırtına cami minaresini yıktı
(Görüntülü) Polis ile jandarmadan izin belgesi kontrolü ve maske uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis ile jandarmadan izin belgesi ...
(Görüntülü) Tekirdağ'da fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da fırtına etkili oldu
(Görüntülü) Tekirdağ'da fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da fırtına etkili oldu
Polis ile jandarmadan izin belgesi kontrolü ve maske uyarısı
YEREL HABERLER Polis ile jandarmadan izin belgesi kontrolü ve maske ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X