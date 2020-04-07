(Görüntülü) Minik Rıdvan'a polisten doğum günü sürprizi

TEKİRDAĞ'da rahatsızlık geçiren Rıdvan Güden'in(3), koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ailesinin doğum günün kutlamak için yardım istediği polisler, aldıkları pasta ile eve giderek, minik Rıdvan'a doğum günü sürprizi yaptı.<br>Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde oturan Dile ve Tahsin Güden çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan ve delik olan kalbinden ameliyat geçiren Rıdvan'ın doğum gününü kutlamak isteyen anne, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayınca, polisi arayıp yardım istedi. 155'i arayan Dile Güden, minik oğlunun doğum günü olduğunu ve kutlamak için pastaya ihtiyaçlarını olduğunu belirterek, yardım istedi. <br>Haber merkezinin talebi ilettiği Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir pasta temin ederek üzerine 4 mum yakıp ailenin Aydoğdu Mahallesi'ndeki evine gittiler. Polis ekiplerini ellerindeki pastayla gören minik Rıdvan, büyük mutluluk yaşadı.<br>Anne ve babasının da yardımı ile pastadaki mumları üfleyerek söndüren Rıdvan'a polis amcaları, "Salgın nedeni ile sana sarılamasak da, doğum günün kutlarız Rıdvan" dedi.<br>Aile, polis ekiplerine teşekkür ederken, minik Rıdvan'ın 2019 yılında delik olan kalbinden ameliyat olduğu ve bu nedenle dışarıya çıkıp çocukları için risk oluşturmak istemediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ <br>2020-04-07 16:23:10<br>

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