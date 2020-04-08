Öğretmenden öğrencilerine eğlenceli eğitim

"Bu gidiş gidiş değil"

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Tekirdağ’da bir sınıf öğretmeni öğrencilerine hazırladığı videolu skeç şeklinde hazırladığı soruları, cevaplamaları isteğiyle öğrencileriyle paylaşıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde bir özel okulda öğretmenlik yapan Alaybeyli Uğur Karabıyık, komik bir skeç hazırlayıp, soru cevap şeklinde öğrencileriyle videolu iletişim kuruyor. Öğrencilerinin eğitimine katkı sunan Karabıyık, hazırladığı eğitim içerikli video skeçler ile beğeni topluyor.

Bir arkadaşıyla tarlada komik bir video çeken Uğur Karabıyık, öğrencilerine matematik sorusu yönelterek, cevabını videolu sunum şeklinde göndermelerini istedi. Öğrenciler de bu isteğe karşılık vererek, çektikleri videoda sorunun cevabını aktarıyor.

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