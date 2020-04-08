Tekirdağ'da salgına karşı ara sokaklar dezenfekte ediliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsüne (Covid19) karşı gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmaları kapsamında sadece ana yollarda değil ara sokaklarda da etkili çalışmaları ile göz dolduruyor.

Bünyesine kattığı 12 enjektörlü, 3 bin litre kapasiteli 50 bar basınç ile 360 derece püskürtmeli yeni dezenfekte makinesi ile ara sokaklarda çalışmalarını yoğunlaştıran Süleymanpaşa Belediyesi, girilmedik yer bırakmamak için mücadelesine devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında neredeyse şehrin tüm cadde ve sokakları dezenfekte edilirken, belirlenen periyotlarda dezenfekte çalışmaları yineleniyor.

Öte yandan ilaçlı su ile yıkama çalışmalarını da sürdüren ekipler, her gün özellikle sağlık merkezleri, kamu kurumları ve zorunlu kullanılan kurum ve kuruluşların iç ve dış mekanlarını yıkayarak dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

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