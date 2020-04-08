Röntgen teknisyeni, sağlıkçılar için şarkı besteledi

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan röntgen teknisyeni Cahit Apaydın(46), koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları için şarkı besteleyip, klip çekti. Apaydın'ın, 'Sağlıkçıyız biz' adını verdiği şarkısı ve klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.<br>Çorlu Verem Dispanseri'nde 20 yıldır röntgen teknisyeni olarak çalışan ve amatör olarak müzik ile uğraşan Cahit Apaydın, sağlık çalışanları için şarkı besteledi. 'Sağlıkçıyız biz' adını verdiği şarkısına bir de klip çekti. Sosyal medyada yayınladığı klibinde, vatandaşlara, 'evde kal' çağrıları da yapan Apaydın, sağlık çalışanlarına bir nebze olsun moral vermek istediğini söyledi. Apaydın, "Ben 20 yıldır röntgen teknisyeniyim. Aynı zamanda amatör olarak müzikle uğraşıyorum. Bestekarım, sosyal medyada bestelerim var. Bu zor günlerde ben de arkadaşlarım için bir şey yapma ihtiyacı duydum, böyle bir şarkı besteledim. Arkadaşlarımın moral ve motivasyona ihtiyaçları vardı, onlara destek olmak istedim" dedi.<br>SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ<br>Amacının sağlık çalışanlarına destek vermek ve birlik ile beraberliğe katkı sağlamak olduğunu ifade eden Apaydın, "Sosyal medyada, şarkıyı paylaştım. Gerek sağlıkçı arkadaşlarım gerekse vatandaşlardan çok güzel tepkiler geldi. Birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiğini gördüm. İnşallah daha güzel olacak. İyi günler yakında inşallah. Bu salgın günlerinde, bu korona günlerinde daha çok sağlıkçı arkadaşlarımızın morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok büyük fedakarlık ve özveriyle çalışıyorlar. Umarım ki halkımızın da desteğiyle evde kalarak, kimseye bulaşmayarak bu salgın günlerinden hep beraber kurtulacağız. Sağlık için varız, biz sağlıkçıyız biz" diye konuştu.<br>Apaydın'ın bestelediği 'Sağlıkçıyız biz' adlı şarkının sözleri:<br>Gece gündüz 24 hiç arama vermeden<br>Çalışırız gece gündüz bir oh demeden<br>Bazen bir hemşireyiz, bazen bir doktor<br>Bırakmayız sizi biz şifa vermedenGece gündüz 24 hiç ara vermeden<br>Çalışırız zevkle biz bir oh demeden<br>Bazen bir hemşireyiz, bazen bir doktor<br>Bırakmayız sizi biz şifa vermedenSağlık için varız hep biz sağlıkçıyız biz<br>Emanettir canlar bize rahat olun siz<br>Sağlık için varız hep biz sağlıkçıyız biz<br>Emeğimiz feda olsun gururluyuz bizDağda, kırda bayırda her türlü her şartta<br>Görevden kaçmayız biz şiddette, savaşta<br>Bazen bir tahlilciyiz, bazen acilciyiz<br>Bizlerde sizin gibi etten kemiktenizDHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-04-08 14:16:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.