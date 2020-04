(Görüntülü) Röntgen teknisyeni, sağlıkçılar için şarkı besteledi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde röntgen teknisyen olarak göre yapan ve amatör olarak müzikle ilgilenen Cahit Apaydın(46), koronavirüs salgını ile mücadele büyük özveri gösteren sağlık personeli için şarkı besteleyip, klip çekti. Apaydın'ı, 'Sağlıkçıyız biz' adını verip, sosyal medyada yayınladığı şarkısı büyük ilgi gördü.<br>Çorlu Verem Dispanseri'nde 20 yıldır röntgen teknisyeni olarak çalışan ve amatör olarak müzik de yapan Cahit Apaydın, koronavirüs salgınında büyük mücadele veren sağlık çalışanları için şarkı besteledi. 'Sağlıkçıyız biz' adını verdiği şarkısına klip çekip sosyal medyada yayınlayan Apaydın'ın şarkısı büyük beğeni topladı. Klipte vatandaşlara, 'evde kal' çağrıları yaparak, sağlık personelinin çalıştığı zorlu koşullardan kesitler sunan Apaydın, bestesini bu günlerde sağlık çalışanlarına bir nebze olsun moral ve motivasyonlarına destek olmak için yaptığını söyledi. Apaydın, "Ben 20 yıldır röntgen teknisyeniyim. Aynı zamanda amatör olarak müzikle uğraşıyorum. Bestekarım, sosyal medyada bestelerim var. Bu zor günlerde benim de arkadaşlarıma bir şeyler yapmak ihtiyacı duydum, böyle bir şarkı besteledim. Arkadaşlarım moral ve motivasyona ihtiyaçları vardı onlara destek olmak istedim" dedi.<br>SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ<br>Amacının sağlık çalışanlarına destek vermek ve birlik, beraberliğe katkı sağlamak olduğunu ifade eden Apaydın,<br> "Sosyal medyada şarkıyı paylaştım. Gerek sağlıkçı arkadaşlarım, gerekse halktan çok güzel tepkiler geldi. Birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiğini gördüm. İnşallah daha güzel olacak. İyi günler yakında inşallah. Bu salgın günlerinde, bu korona günlerinde daha çok sağlıkçı arkadaşlarımızın morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz, çok büyük fedakarlık ve özveriyle çalışıyorlar. Umarım ki halkımızın da desteğiyle evde kalarak, kimseye bulaşmayarak bu salgın günlerinden hep beraber kurtulacağız. Sağlık için varız, biz sağlıkçıyız biz"diye konuştu.<br>Apaydın'ın bestelediği 'Sağlıkçıyız biz' adlı şarkının sözleri:<br>Gece gündüz 24 hiç arama vermeden<br>Çalışırız gece gündüz bir oh demeden<br>Bazen bir hemşireyiz, bazen bir doktor<br>Bırakmayız sizi biz şifa vermeden<br>Gece gündüz 24 hiç ara vermeden<br>Çalışırız zevkle biz bir oh demeden<br>Bazen bir hemşireyiz, bazen bir doktor<br>Bırakmayız sizi biz şifa vermeden<br>Sağlık için varız hep biz sağlıkçıyız biz<br>Emanettir canlar bize rahat olun siz<br>Sağlık için varız hep biz sağlıkçıyız biz<br>Emeğimiz feda olsun gururluyuz biz<br>Dağda, kırda bayırda her türlü her şartta<br>Görevden kaçmayız biz şiddette, savaşta<br>Bazen bir tahlilciyiz, bazen acilciyiz<br>Bizlerde sizin gibi etten kemiktenizDHA-Genel Türkiye-Tekirdağ <br>2020-04-08 14:28:07<br>

