(Görüntülü) Pazarcılar, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve dağıttı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde pazarcılar, ihtiyaç sahiplerine kendi aralarında yaptıkları sebze, meyve torbalarını bedava dağıttı.<br>Saray'da çarşamba günleri kurulan sebze ve meyve pazarında tezgah açan her esnaf sattıkları ürünlerden belirli miktarlarda torbalar hazırlayarak pazarın girişine ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz almaları için tezgah açtı. Esnaflar pazarın girişine, "Komşun aç iken tok uyuyamam diyorsan imkanın varsa bırak, ihtiyacın var ise al" yazısı astı. <br>Saray Pazarcılar Odası Başkanı Sunay Ümük, ülke olarak bu zor süreci hep birlikte atlatılacağını belirterek, "Biz pazarcılar olarak, bugün burada her türlü tedbirimizi aldık. Burada esnafımızla birlikte bugün ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her esnafımız sattığı ürünlerden gönlünden geçtiği kadarıyla hazırlayıp pazarın girişinde açtığımız tezgahta vatandaşlarımıza veriyoruz. Burada ben tüm esnaf arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hangi arkadaşımıza gittiysek, 'nasıl yardımcı olabiliriz' dediler. Çok mutlu olduk Allah'ın izniyle bizler Türk halkı olarak yeterki birlik ve beraberliğimizi kaybetmeyelim" diye konuştu.<br>Pazarda koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Pazara gelenlerin maske kontrolü yapılırken maskesiz olmayanlar ise pazara alınmadı. Zabıta ekipleri burada pazarcı esnafının da maske ve eldiven kontrolünü yaptı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ <br>2020-04-08 17:44:02<br>

