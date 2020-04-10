Polislerin gününü evinin balkonundan kutladı

<br>Ruhan YALÇINŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan Hülya Baş (69), Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünde, evinin önüne gelen polislerin gününü balkondan kutlayıp, çikolata ikram etti.<br>Marmara Ereğlisi'nde yaşayan Hülya Baş, 155'i arayarak, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak istediğini, ancak sokağa çıkma yasağı bulunduğu için evinden çıkamadığını söyledi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Baş'ın adresine polis ekibi gönderildi. Polisleri evinin balkonundan tebrik eden Baş, "Her yıl olduğu gibi bu yıl sizin gününüzü kutlamak istedim. Ama yaşım 69 olduğu için evden çıkamıyorum. Geldiğiniz için çok mutlu oldum. Hepinizin gözlerinden öperim" dedi. Baş, gelen polislere çikolata da ikram etti.<br>Tekirdağ'da kutlama törenleri ise valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ile şube müdürleri katıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun yapılan törende bu yıl, Polis Emeklileri Derneği üyeleri, 65 yas üstünün sokağa çıkma yasağı nedeniyle yer almadı. Çelenk konulmasının ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇINŞafak TAŞOYAR<br>2020-04-10 12:26:09<br>

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