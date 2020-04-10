Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile pikap aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara girişindeki yeni otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’ndan kavşağa seyreden Nedim Yıldırım yönetimindeki 59 LT 970 plakalı pikap araç, kavşaktan geçen Yusuf Girgin yönetimindeki 59 LZ 728 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Girgin ve araçta bulunan Taner Yalçın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.