Çorlu'da, Cumhuriyet Meydanı yayalara kapatıldı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı.<br>İlçede belediye binası önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı, zabıta ekiplerince emniyet şeridi çekilerek vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için yayalara kapatılan meydanda ekipler bu kurala uymayan 25 kişiye ise para cezası uyguladı.<br>DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-04-10 16:15:57<br>

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